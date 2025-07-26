Бортовые самописцы потерпевшего крушение Ан-24 доставили в Москву

Пассажирский самолет в Амурской области не выходит на связь Найдено место крушения пропавшего самолета в Амурской области Погибли все пассажиры, находившиеся на борту разбившегося в Амурской области Ан-24 Тела погибших при крушении Ан-24 в Амурской области извлекли из-под обломков На месте катастрофы Ан-24 обнаружены бортовые самописцы.