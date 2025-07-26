Бортовые самописцы потерпевшего крушение Ан-24 доставили в Москву

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего катастрофу в Амурской области, доставлены в Москву, специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в ближайшее время начнут расшифровку устройств. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации.
«Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании “Ангара” доставлены в Москву. В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступят к расшифровке устройств», — говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что в работе комиссии МАК участвуют и специалисты ведомства. -0-
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