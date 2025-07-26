Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал причину, которая погубит Европу

Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны остановить иммиграцию. Об этом американский лидер сказал в пятницу 25 июля во время частного визита в Шотландию. Трамп пообщался с прессой в аэропорту, трансляцию вел ряд американских телеканалов.

«Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется», — сказал Дональд Трамп, добавив, что «иммиграция убивает Европу».

Дональд Трамп известен жесткими мерами относительно нелегальных мигрантов в США. Так, недавно он призвал расширить усилия по задержанию и депортации иностранцев, нелегально находящихся в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк.

Кроме того, в США открыли новый центр содержания нелегальных мигрантов, который получил неофициальное название «Аллигатор Алькатрас» из-за своего удаленного расположения в болотах национального парка Эверглейдс во Флориде — местности, где обитают многочисленные аллигаторы, крокодилы и питоны. Болота служат природным барьером, затрудняющим побег.

Тем временем в Словакии уже приняли национальную стратегию по ужесточению миграционной политики.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше