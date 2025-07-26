Трамп назвал причину, которая погубит Европу

Кроме того, в США открыли новый центр содержания нелегальных мигрантов, который получил неофициальное название «Аллигатор Алькатрас» из-за своего удаленного расположения в болотах национального парка Эверглейдс во Флориде — местности, где обитают многочисленные аллигаторы, крокодилы и питоны. Болота служат природным барьером, затрудняющим побег.