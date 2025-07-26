Трамп назвал причину, которая погубит Европу

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны остановить иммиграцию. Об этом американский лидер сказал в пятницу 25 июля во время частного визита в Шотландию. Трамп пообщался с прессой в аэропорту, трансляцию вел ряд американских телеканалов.
«Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется», — сказал Дональд Трамп, добавив, что «иммиграция убивает Европу».
Дональд Трамп известен жесткими мерами относительно нелегальных мигрантов в США. Так, недавно он призвал расширить усилия по задержанию и депортации иностранцев, нелегально находящихся в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк.
Кроме того, в США открыли новый центр содержания нелегальных мигрантов, который получил неофициальное название «Аллигатор Алькатрас» из-за своего удаленного расположения в болотах национального парка Эверглейдс во Флориде — местности, где обитают многочисленные аллигаторы, крокодилы и питоны. Болота служат природным барьером, затрудняющим побег.
Тем временем в Словакии уже приняли национальную стратегию по ужесточению миграционной политики.