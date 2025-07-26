В Украине четвертый день идут митинги из-за действий Зеленского против НАБУ и САП

Первым отметился Харьков, в котором, по информации издания «Общественное. Новости», у станции метро «Университет» собрались 50 человек. Следующим стал Киев, однако точного количества митингующих СМИ или официальные органы власти не сообщили. В столице протестующие, как и в предыдущие три дня, вновь собрались на площади у театра имени Ивана Франко в центре города, через улицу от которого находится администрация президента Украины.