В Украине четвертый день идут митинги из-за действий Зеленского против НАБУ и САП

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый день подряд в Украине проходят акции протеста из-за закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако 25 июля митинги охватили меньшее количество городов. Об этом сообщает ТАСС.
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Первым отметился Харьков, в котором, по информации издания «Общественное. Новости», у станции метро «Университет» собрались 50 человек. Следующим стал Киев, однако точного количества митингующих СМИ или официальные органы власти не сообщили. В столице протестующие, как и в предыдущие три дня, вновь собрались на площади у театра имени Ивана Франко в центре города, через улицу от которого находится администрация президента Украины.
Впоследствии, по данным украинских СМИ, к акциям протеста присоединились Днепр (ранее — Днепропетровск), Львов, Николаев, Одесса и Ужгород. 24 июля акции протеста прошли в 12 городах Украины, а именно в Киеве, Виннице, Днепре, Житомире, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Тернополе, Харькове и Хмельницком. -0-