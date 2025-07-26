Польша оказалась в числе фигурантов дела, инициированного Еврокомиссией по факту уклонения Варшавы от выполнения директивы о запрете обхода антироссийских санкций, информирует издание Do Rzeczy. Аналогичные претензии были предъявлены еще восемнадцати государствам.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что страны Евросоюза самостоятельно загоняют себя в энергетический тупик, вводя новые пакеты антироссийских ограничений. Он напомнил, что ЕС уже ввел почти тридцать тысяч рестриктивных мер, однако все они оказались неэффективными. Все ограничения бумерангом возвращаются Европе, добавил политик.
Сообщалось, что живущие в Польше украинцы все чаще сталкиваются с проявлениями ксенофобии. 9 июня польское министерство внутренних дел на официальном интернет-портале опубликовало совместное обращение глав МВД Польши и ФРГ по итогам встречи министров двух стран в Варшаве. Польский и немецкий министры внутренних дел Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий, направленных на вывод украинских беженцев из систем соцподдержки.
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