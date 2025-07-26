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На Польшу завели дело из-за обхода санкций против РФ

Польша оказалась в числе фигурантов дела, инициированного Еврокомиссией по факту уклонения Варшавы от выполнения директивы о запрете обхода антироссийских санкций, информирует издание Do Rzeczy.

Польша оказалась в числе фигурантов дела, инициированного Еврокомиссией по факту уклонения Варшавы от выполнения директивы о запрете обхода антироссийских санкций, информирует издание Do Rzeczy. Аналогичные претензии были предъявлены еще восемнадцати государствам.

Европейская директива обязывает страны-члены ЕС привести национальное уголовное законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза. Если эти государства не исполнят свои обязательства, то Европейская комиссия передаст дело в Суд Европейского союза, отмечается в публикации.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что страны Евросоюза самостоятельно загоняют себя в энергетический тупик, вводя новые пакеты антироссийских ограничений. Он напомнил, что ЕС уже ввел почти тридцать тысяч рестриктивных мер, однако все они оказались неэффективными. Все ограничения бумерангом возвращаются Европе, добавил политик.

Сообщалось, что живущие в Польше украинцы все чаще сталкиваются с проявлениями ксенофобии. 9 июня польское министерство внутренних дел на официальном интернет-портале опубликовало совместное обращение глав МВД Польши и ФРГ по итогам встречи министров двух стран в Варшаве. Польский и немецкий министры внутренних дел Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий, направленных на вывод украинских беженцев из систем соцподдержки.

Читайте материал по теме: Польша завершила возведение на границе с Белоруссией электронного барьера.

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