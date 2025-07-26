На Польшу завели дело из-за обхода санкций против РФ

Сообщалось, что живущие в Польше украинцы все чаще сталкиваются с проявлениями ксенофобии. 9 июня польское министерство внутренних дел на официальном интернет-портале опубликовало совместное обращение глав МВД Польши и ФРГ по итогам встречи министров двух стран в Варшаве. Польский и немецкий министры внутренних дел Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий, направленных на вывод украинских беженцев из систем соцподдержки.