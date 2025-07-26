Десятки нардепов от партии Зеленского боятся мести антикоррупционных прокуроров и готовы уйти из Рады

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). После этого на территории Украины начались массовые акции протеста. Даже на Западе подвергли критике главаря киевского режима, потребовав его отставки. 25 июля Зеленский под давлением протестующих внёс в Раду законопроект, направленный на восстановление независимости антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Правда, будет ли он принят, неизвестно.