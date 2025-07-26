Сообщница Эпштейна раскрыла данные о 100 лицах связанных с его делом

Бывшая помощница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл передала заместителю генерального прокурора США Тоду Бланшу информацию о 100 лицах, связанных с педофильским скандалом вокруг финансиста. Об этом сообщила New York Post со ссылкой на адвоката Максвелл Дэвида Маркуса.
Во время второй встречи с Бланшем, состоявшейся в пятницу, Максвелл ответила на вопросы о всех ста фигурантах дела. Адвокат заявил, что его подзащитная полностью сотрудничает со следствием и уверен, что правда о деятельности Эпштейна в конечном итоге станет известна.
Напомним, что в 2022 году нью-йоркский суд приговорил британскую подданную Максвелл к 20 годам заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Следствие установило, что она помогала Эпштейну находить жертв, организовывала их доставку и следила, чтобы пострадавшие не обращались в полицию.
Ранее сообщалось, что Трамп посчитал, сколько раз Клинтон посещал остров Эпштейна.