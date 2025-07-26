Сообщница Эпштейна раскрыла данные о 100 лицах связанных с его делом

Во время второй встречи с Бланшем, состоявшейся в пятницу, Максвелл ответила на вопросы о всех ста фигурантах дела. Адвокат заявил, что его подзащитная полностью сотрудничает со следствием и уверен, что правда о деятельности Эпштейна в конечном итоге станет известна.