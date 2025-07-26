Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Камбоджи отвергли претензии Таиланда в нападении

Камбоджа отвергла обвинения Таиланда в нападении на страну.

Камбоджа отвергла обвинения Таиланда в нападении на страну. Официальный Пномпень призвал Бангкок к немедленному прекращению огня, заявил постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа на заседании Совета Безопасности ООН.

«Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньшей армией и без полностью оснащенных ВВС, в нападении на такого большого соседа, как Таиланд? Мы этого не делаем», — заявил камбоджийский дипломат.

Он отметил, что Камбоджа не только требует незамедлительного прекращения огня, но и призывает к мирному разрешению споров.

В Пномпене также рассчитывают, что члены Совбеза ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулировании ситуации дипломатическим путем, добавил Кео Чхеа.

Ранее аналитики сравнили военные потенциалы двух стран и рассказали, кто победит в конфликте.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше