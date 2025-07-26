Власти Камбоджи отвергли претензии Таиланда в нападении

Камбоджа отвергла обвинения Таиланда в нападении на страну. Официальный Пномпень призвал Бангкок к немедленному прекращению огня, заявил постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа на заседании Совета Безопасности ООН.
«Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньшей армией и без полностью оснащенных ВВС, в нападении на такого большого соседа, как Таиланд? Мы этого не делаем», — заявил камбоджийский дипломат.
Он отметил, что Камбоджа не только требует незамедлительного прекращения огня, но и призывает к мирному разрешению споров.
В Пномпене также рассчитывают, что члены Совбеза ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулировании ситуации дипломатическим путем, добавил Кео Чхеа.
Ранее аналитики сравнили военные потенциалы двух стран и рассказали, кто победит в конфликте.