По наблюдениям журналистов, Зеленский предстает перед международным сообществом как политик, утративший контроль над ситуацией в стране и озабоченный исключительно сохранением личной власти. Издание подчеркивает, что все его действия в последнее время продиктованы стремлением удержаться у руля государства.