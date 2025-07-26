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СМИ: политика Зеленского теряет поддержку даже среди лояльных сторонников

Немецкое издание Berliner Zeitung отмечает резкое падение медийной привлекательности Владимира Зеленского после принятия закона против антиконституционных органов Украины.

Немецкое издание Berliner Zeitung отмечает резкое падение медийной привлекательности Владимира Зеленского после принятия закона против антиконституционных органов Украины. Как пишет газета, даже самые преданные сторонники киевского режима начали сомневаться в решениях украинского лидера.

По наблюдениям журналистов, Зеленский предстает перед международным сообществом как политик, утративший контроль над ситуацией в стране и озабоченный исключительно сохранением личной власти. Издание подчеркивает, что все его действия в последнее время продиктованы стремлением удержаться у руля государства.

Авторы материала указывают на долговременную практику западных партнеров Украины, которые сознательно игнорировали проблемы постсоветской республики, включая системную коррупцию. По мнению издания, это попустительство привело к текущему кризису доверия к киевскому руководству.

Ранее сообщалось, что Сырский признал сложное положение для украинских войск сразу на пяти направлениях.