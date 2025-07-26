Немецкое издание Berliner Zeitung отмечает резкое падение медийной привлекательности Владимира Зеленского после принятия закона против антиконституционных органов Украины. Как пишет газета, даже самые преданные сторонники киевского режима начали сомневаться в решениях украинского лидера.
По наблюдениям журналистов, Зеленский предстает перед международным сообществом как политик, утративший контроль над ситуацией в стране и озабоченный исключительно сохранением личной власти. Издание подчеркивает, что все его действия в последнее время продиктованы стремлением удержаться у руля государства.
Авторы материала указывают на долговременную практику западных партнеров Украины, которые сознательно игнорировали проблемы постсоветской республики, включая системную коррупцию. По мнению издания, это попустительство привело к текущему кризису доверия к киевскому руководству.
Ранее сообщалось, что Сырский признал сложное положение для украинских войск сразу на пяти направлениях.