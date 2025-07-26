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Анкара заявила, что Россия и Украина договорились о встрече президентов

Украина предложила провести встречу до конца августа. В Кремле заявили, что саммит должен поставить точку в урегулировании, другая последовательность невозможна. Трамп считает, что встреча «должна была пройти еще три месяца назад».

Источник: РИА "Новости"

Россия и Украина достигли «принципиальной договоренности» о проведении саммита с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, заявил NTV глава МИД страны Хакан Фидан.

Фидан уточнил, что вопросы о том, «как и на каких условиях должны встретиться лидеры», обсуждали российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле 23 июля. «По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече», — сказал министр. Он выразил уверенность, что если обсуждения продолжатся, возможно «достижение промежуточного решения».

Турецкий министр подчеркнул, что военный конфликт России и Украины вызвал очень серьезные последствия не только в регионе, но и во всем мире, он может «перерасти в более широкую войну и углубить раскол на международной арене». «Это тяжелая и дорогостоящая война, в которой используется все, кроме ядерного оружия», — добавил Фидан.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что намерен предпринять усилия для организации встречи Путина и Зеленского в Стамбуле при участии американского лидера Дональда Трампа.

Глава украинской переговорной делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по итогам третьего переговорного раунда в Стамбуле сообщил, что Киев предложил Москве провести встречу на высшем уровне с участием Трампа и Эрдогана до конца августа.

Глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский считает, что такая встреча будет возможна только для того, чтобы «ставить точку», а не обсуждать соглашение об урегулировании. Об этом же заявили в Кремле, отметив, что «делать наоборот невозможно». По словам Трампа, встреча «должна была пройти еще три месяца назад».

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