Анкара заявила, что Россия и Украина договорились о встрече президентов

Турецкий министр подчеркнул, что военный конфликт России и Украины вызвал очень серьезные последствия не только в регионе, но и во всем мире, он может «перерасти в более широкую войну и углубить раскол на международной арене». «Это тяжелая и дорогостоящая война, в которой используется все, кроме ядерного оружия», — добавил Фидан.