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Трамп предупредил Европу о гибели из-за «ужасного вторжения» с востока

Президент США Дональд Трамп обратился к Европе с призывом остановить «вторжение» нелегальных мигрантов. По его словам, это необходимо для самосохранения европейской цивилизации.

Источник: Life.ru

«По поводу иммиграции — вам необходимо взять себя в руки. У вас больше не останется Европы. Вы должны взять себя в руки», — заявил Трамп журналистам в аэропорту Шотландии по прибытии.

В продолжение темы Трамп добавил, что Соединённые Штаты смогли «избавиться от многих плохих людей», прибывших в страну во время президентства Джо Байдена. Он подчеркнул, что европейским странам следует прекратить допускать подобное развитие событий и остановить «ужасное вторжение», которое наблюдается во многих государствах Европы, заключив, что иммиграция «убивает Европу».

По данным на 2024 год, среди прибывающих в Европу мигрантов большинство составляют жители Сирии, Ливии, Ирака и Афганистана, а также граждане ближневосточных и африканских стран.

Трамп прибыл в Шотландию поиграть в гольф на знаменитых местных полях. Также он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и первым министром Шотландии Джоном Суинни.

Ранее сообщалось, что странам Европейского союза (ЕС) предрекают внутренние конфликты из-за вопроса о правовом статусе украинских беженцев. По данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, около 4,3 миллиона украинцев получили временную защиту в странах ЕС с февраля 2022 года, и этот статус продолжает продлеваться. Брюссель опасается, что украинцы будут переезжать в те страны ЕС, где им предложат наиболее благоприятные условия, что может привести к конфликтам между государствами-членами союза.

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