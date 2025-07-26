Трамп предупредил Европу о гибели из-за «ужасного вторжения» с востока

Ранее сообщалось, что странам Европейского союза (ЕС) предрекают внутренние конфликты из-за вопроса о правовом статусе украинских беженцев. По данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, около 4,3 миллиона украинцев получили временную защиту в странах ЕС с февраля 2022 года, и этот статус продолжает продлеваться. Брюссель опасается, что украинцы будут переезжать в те страны ЕС, где им предложат наиболее благоприятные условия, что может привести к конфликтам между государствами-членами союза.