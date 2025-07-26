Израиль нанес удар по жителям сектора Газа, ожидавшим гуманитарную помощь

При израильском авиаударе по группе людей, ожидавших гуманитарную помощь возле контрольно-пропускного пункта «Зикким» на севере сектора Газа, погибли не менее 20 человек, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.