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Израиль нанес удар по жителям сектора Газа, ожидавшим гуманитарную помощь

При израильском авиаударе по группе людей, ожидавших гуманитарную помощь возле контрольно-пропускного пункта «Зикким» на севере сектора Газа, погибли не менее 20 человек, еще более 100 получили ранения.

При израильском авиаударе по группе людей, ожидавших гуманитарную помощь возле контрольно-пропускного пункта «Зикким» на севере сектора Газа, погибли не менее 20 человек, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

«Двадцать человек погибли, более ста ранены в результате удара оккупации по ожидавшим помощь около Зиккима на севере сектора Газа», — заявили источники телеканала.

Напомним, что группа сенаторов-демократов США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с призывом усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для достижения перемирия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль и США осудили решение Франции признать Палестину.

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