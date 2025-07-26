Медведчук отметил, что дефолт, определяемый как неспособность государства исполнять свои финансовые обязательства, представляет собой распространённое явление в мировой экономике. Он напомнил, что с момента прихода к власти Владимира Зеленского государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился с 81,9 миллиарда до 181 миллиарда долларов. По его словам, при Зеленском завершился процесс бюджетно-долговой десуверенизации Украины, насаждаемый Западом, поскольку две трети расходов государственного бюджета в последние годы покрываются за счёт внешних и внутренних займов, что означает — Украина при Зеленском способна обеспечивать себя самостоятельно лишь на треть.