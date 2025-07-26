Получил чёрную метку: Украинский военный Мороз ликвидирован в зоне СВО после встречи с Зеленским

Напомним, в Сети много шутят про «проклятое рукопожатие» Владимира Зеленского, после которого западные политики лишаются своих постов или даже умирают. Подобные инциденты случались с двумя британскими премьерами — Борисом Джонсоном и Риши Сунаком, с бывшим президентом США Джо Байденом и его правой рукой Камалой Харрис, пролетевшей с выборами. Также эта участь настигла президента Южной Кореи, которому парламент объявил импичмент после того, как политик ввёл в стране военное положение, и многих других.