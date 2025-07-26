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Россия и Украина договорились о встрече президентов, заявили в МИД Турции

Россия и Украина достигли принципиальной договоренности о проведении саммита с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Турции.

Россия и Украина достигли принципиальной договоренности о проведении саммита с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу NTV.

«Была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции», — заявил министр.

По словам главы турецкого МИД, технические детали будущей встречи, включая ее формат и условия, обсуждались представителями двух стран во время переговоров в Стамбуле 23 июля. Фидан отметил растущую готовность сторон к диалогу и выразил уверенность, что при продолжении переговоров возможно достижение промежуточных договоренностей.

«Это тяжелая и дорогостоящая война, в которой используется все, кроме ядерного оружия», — сказал Фидан.

Ранее сообщалось, что президент Турции хочет провести переговоры с Путиным и Трампом.