Россия и Украина договорились о встрече президентов, заявили в МИД Турции

По словам главы турецкого МИД, технические детали будущей встречи, включая ее формат и условия, обсуждались представителями двух стран во время переговоров в Стамбуле 23 июля. Фидан отметил растущую готовность сторон к диалогу и выразил уверенность, что при продолжении переговоров возможно достижение промежуточных договоренностей.