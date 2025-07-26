Турция объявила, что Москва и Киев договорились о встрече Путина и Зеленского

Ранее закончился третий раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обменялись меморандумами и обсудили ключевые вопросы урегулирования конфликта. Турция неоднократно предлагала свою площадку для диалога и заявляла о готовности содействовать перемирию и обмену пленными. Делегации возглавляют помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.