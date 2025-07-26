Марочко сообщил об успехах армии России в Сумской области

«Если мы говорим о населенном пункте Юнаковка, то сейчас украинские боевики находятся лишь на южных окраинах населенного пункта. У них там есть довольно-таки серьезные фортификационные сооружения, укрепрайоны, что пока позволяет им сдерживать продвижение наших войск», — рассказал военный эксперт.