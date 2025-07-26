Марочко сообщил об успехах армии России в Сумской области

Российские военные почти полностью взяли под свой контроль крупное село Юнаковка на севере Сумской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас украинские военные находятся лишь на южных окраинах селах.
«Если мы говорим о населенном пункте Юнаковка, то сейчас украинские боевики находятся лишь на южных окраинах населенного пункта. У них там есть довольно-таки серьезные фортификационные сооружения, укрепрайоны, что пока позволяет им сдерживать продвижение наших войск», — рассказал военный эксперт.
Он также указал, что центр Юнаковки сейчас представляет собой серую зону — там идут маневренные действия. Однако в целом ситуация в селе оценивается как «стабильно напряженная».
Читайте также: Сырский признал сложное положение для украинских войск сразу на пяти направлениях.