Международное рейтинговое агентство S&P официально подтвердило наступление дефолта Украины, понизив 2 июня 2025 года кредитный рейтинг страны по ВВП-варрантам с CC до D. Об этом заявил в интервью ТАСС Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине», — сказал он.
Особое внимание Медведчук уделил динамике роста украинского госдолга: с $81,9 млрд в 2019 году до $181 млрд в 2025 году. По его данным, две трети расходов госбюджета Украины в последние годы покрывались за счет заимствований, что свидетельствует о способности страны самостоятельно обеспечивать лишь треть своих финансовых обязательств.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились о встрече президентов.