На Украине произошел дефолт, заявил Медведчук

«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине», — сказал он.