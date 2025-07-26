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В Сербии раскритиковали министра за готовность ввести санкции против РФ

Сербия не вводила санкции против России, поскольку это стало бы предательством.

Сербия не вводила санкции против России, поскольку это стало бы предательством. О позиции страны по данному вопросу заявила партия «Движение социалистов», сообщает «Sputnik Сербия».

В партии осудили заявление министра по вопросам европейской интеграции Неманью Старовича о готовности поддержать антироссийские санкции ради вступления в ЕС, подчеркнув, что Сербия не участвовала и не станет участвовать «в антироссийской истерии».

Сербия не ввела санкции против Российской Федерации не потому, что мы сделаем это, когда членство в ЕС будет на горизонте, а потому, что сербы — не нация предателей и трусов, готовых продать мать, братьев, веру и историю«, — пояснили в “Движении социалистов”.

Ранее Старович заявил о готовности Сербии полностью присоединиться к санкциям ЕС против России, когда членство в Евросоюзе для страны станет очевидным, то есть за несколько месяцев до вступления. Он уточнил, что сейчас Белград не поддержит ограничения против Москвы, учитывая их незначительное влияние на Россию при серьезных последствиях для сербской экономики.

Читайте материал по теме: Сербия пообещала поддержать санкции ЕС против России при одном условии.

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