Глава НАБУ Кривонос заявил об угрозах из-за своей работы в ведомстве

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос получал угрозы в связи с работой в ведомстве. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
По его словам, вокруг идеи о разрушении независимости НАБУ объединились все силы в стране. Кривонос опасается, что коррумпированные круги увеличат масштабы «грязной информационной кампании» против ведомства.
При этом он призвал политические элиты на Украине перестать видеть «врагов» в лице НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), признав их «важной частью государственных институтов».
Напомним, 22 июля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). 24 июля он внёс в Верховную раду новый законопроект, который запрещает генпрокурору Украины давать указания этим ведомствам.