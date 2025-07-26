В Румынии возбудили дело из-за поддельных документов богатейшего молдавского олигарха

В ведомстве утверждают, что Греция передала Румынии копии шести документов, изъятых у Плахотнюка. Проведённая экспертиза установила, что лишь один из них является подлинным — паспорт, выданный на настоящее имя фигуранта до введения запрета на его использование. Остальные пять документов признаны фальшивыми.
По данным журналистских расследований, Плахотнюк вместе с бывшим молдавским парламентарием Константином Цуцу были задержаны 21 июля в афинском аэропорту при попытке вылета в Дубай. В ходе обысков у них изъяли 17 поддельных удостоверений личности и паспортов различных государств.
Молдавская прокуратура подозревает экс-политика в причастности к масштабной афере по хищению миллиарда долларов из национальной банковской системы. Кроме того, в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка по обвинению в организации покушения на убийство. Его также связывают с операциями по выводу значительных денежных сумм из российских банков, которые он мог осуществлять совместно с молдавским политиком Ренато Усатым.