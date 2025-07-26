В Румынии возбудили дело из-за поддельных документов богатейшего молдавского олигарха

Молдавская прокуратура подозревает экс-политика в причастности к масштабной афере по хищению миллиарда долларов из национальной банковской системы. Кроме того, в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка по обвинению в организации покушения на убийство. Его также связывают с операциями по выводу значительных денежных сумм из российских банков, которые он мог осуществлять совместно с молдавским политиком Ренато Усатым.