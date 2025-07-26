Британия может признать Палестину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о возможности признания Государства Палестина после достижения устойчивого прекращения огня в секторе Газа. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X, глава британского правительства подчеркнул, что этот шаг должен стать частью комплексного плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.
«Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над стратегией по установлению мира в регионе с акцентом на практические решения, которые изменят жизнь тех, кто страдает в результате войны. Эта стратегия будет включать конкретные шаги, необходимые для того, чтобы трансформировать столь нужное прекращение огня в длительный мир. Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Моя позиция по этому вопросу однозначна», — заявил Стармер.
Он отметил, что окончательное решение должно основываться на принципе сосуществования двух государств и гарантировать безопасность как палестинцев, так и израильтян.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по жителям сектора Газа, ожидавшим гуманитарную помощь.