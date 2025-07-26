Медведчук рассказал, что украинцев обрадовали удары России по ТЦК

«Людоловы», как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относится нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам, поскольку это дает им свободу передвижения по своим населенным пунктам, которую эти звери забрали", — заявил политик.