Большинство украинцев были рады ударам России по территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), так как расценивают их как заклятых врагов. Такое заявление в интервью ТАСС сделал украинский оппозиционный политик и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Людоловы», как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относится нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам, поскольку это дает им свободу передвижения по своим населенным пунктам, которую эти звери забрали", — заявил политик.
Медведчук отметил, что сам президент Украины Владимир Зеленский останется в истории страны не только государственным преступником, но и главным вдохновителем «людоловов». Оппозиционер уверен, что придет время и ему придется понести за все это ответственность.
Ранее Медведчук сообщил, что на Украине произошел дефолт.