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Медведчук рассказал, что украинцев обрадовали удары России по ТЦК

Большинство украинцев были рады ударам России по территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), так как расценивают их как заклятых врагов.

Большинство украинцев были рады ударам России по территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), так как расценивают их как заклятых врагов. Такое заявление в интервью ТАСС сделал украинский оппозиционный политик и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Людоловы», как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относится нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам, поскольку это дает им свободу передвижения по своим населенным пунктам, которую эти звери забрали", — заявил политик.

Медведчук отметил, что сам президент Украины Владимир Зеленский останется в истории страны не только государственным преступником, но и главным вдохновителем «людоловов». Оппозиционер уверен, что придет время и ему придется понести за все это ответственность.

Ранее Медведчук сообщил, что на Украине произошел дефолт.