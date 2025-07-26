«Дефолт»: Медведчук заявил, что экономика Украины рухнула

Экс-лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина», заявил о наступлении дефолта на Украине.
Ссылаясь на решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings о понижении рейтинга ВВП-варрантов страны до уровня «дефолт», Медведчук подчеркнул, что этот факт признали все западные эксперты в области экономики и инвестиций.
— После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&;P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине, — заявил политик в интервью ТАСС.
30 мая стало известно, что Украина не будет выплачивать 665 миллионов долларов (52,3 миллиарда рублей — прим. «ВМ») по долговым обязательствам, привязанным к росту экономики, после безрезультатных переговоров с группой кредиторов, которую возглавляют хедж-фонды.