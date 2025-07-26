«Украинский народ воспринимает ТЦК как заклятых врагов, это оправдано и справедливо. “Людоловы”, как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относиться нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам», — приводит слова политика ТАСС.
Также он высказал мнение, что Владимир Зеленский войдёт в историю не только как государственный преступник, но и как вдохновитель «людоловов». Медведчук уверен, что в будущем эти люди понесут ответственность за свои действия.
Ранее и немецкий журнал сообщал, что жители Украины положительно оценивают атаки на центры комплектования. Отмечается, что в социальных сетях достаточно часто можно встретить одобрение по поводу ударов.
Напомним, что в июле ВС России принялись прицельно бить по зданиям украинских ТЦК. Были поражены объекты во многих городах, работа военкомов переходит в онлайн-формат. Удары по ТЦК находят поддержку среди многих жителей Украины, которые просят российских военных продолжать в том же духе.