Премьер-министр Сербии сделал заявление о санкциях против РФ

Сербия не станет вводить санкции против России при действующем правительстве, заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут на заседании, посвященном первым 100 дням работы кабинета министров. Его слова передает новостной портал Blic.
«Что касается внешней политики, я хочу ещё раз подчеркнуть с самого начала: в период моего премьерства мы не станем вводить ограничения против Российской Федерации», — заявил он.
Ранее в Сербии осудили заявление министра по вопросам европейской интеграции Неманью Старовича о готовности поддержать антироссийские санкции ради вступления в ЕС. Старович заявил о готовности Сербии полностью присоединиться к санкциям ЕС против России, когда членство в Евросоюзе для страны станет очевидным, то есть за несколько месяцев до вступления. Он уточнил, что сейчас Белград не поддержит ограничения против Москвы, учитывая их незначительное влияние на Россию при серьезных последствиях для сербской экономики.
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