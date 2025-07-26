Премьер-министр Сербии сделал заявление о санкциях против РФ

Ранее в Сербии осудили заявление министра по вопросам европейской интеграции Неманью Старовича о готовности поддержать антироссийские санкции ради вступления в ЕС. Старович заявил о готовности Сербии полностью присоединиться к санкциям ЕС против России, когда членство в Евросоюзе для страны станет очевидным, то есть за несколько месяцев до вступления. Он уточнил, что сейчас Белград не поддержит ограничения против Москвы, учитывая их незначительное влияние на Россию при серьезных последствиях для сербской экономики.