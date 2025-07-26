Президент латиноамериканской страны запустила лотерею для помощи проживающим в США мигрантам

В Мексике запустили специальную лотерею, целью которой является сбор средств для проживающих в США уроженцев страны. О запуске национального розыгрыша объявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
«Средства, собранные в результате розыгрыша призов, будут направлены нашим консульствам в США на усиление поддержки мексиканцев», — рассказала Шейнбаум.
Запустить лотерею власти Мексики решили из-за ужесточения иммиграционной политики администрации США Дональда Трампа. Розыгрыш запланирован на 15 сентября — именно в этот день в 1810 году Мексика начала войну за независимость от Испании.
Общий призовой фонд лотереи составляет почти 425 млн мексиканских песо — или почти 23 млн американских долларов.
Читайте также: Трамп предрек Европе гибель из-за одной важной проблемы.