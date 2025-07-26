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Президент латиноамериканской страны запустила лотерею для помощи проживающим в США мигрантам

В Мексике запустили специальную лотерею, целью которой является сбор средств для проживающих в США уроженцев страны.

В Мексике запустили специальную лотерею, целью которой является сбор средств для проживающих в США уроженцев страны. О запуске национального розыгрыша объявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

«Средства, собранные в результате розыгрыша призов, будут направлены нашим консульствам в США на усиление поддержки мексиканцев», — рассказала Шейнбаум.

Запустить лотерею власти Мексики решили из-за ужесточения иммиграционной политики администрации США Дональда Трампа. Розыгрыш запланирован на 15 сентября — именно в этот день в 1810 году Мексика начала войну за независимость от Испании.

Общий призовой фонд лотереи составляет почти 425 млн мексиканских песо — или почти 23 млн американских долларов.

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