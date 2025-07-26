Патрушев объяснил, чем знание русского языка будет полезно для НАТО

«Изучение иностранных языков — полезная вещь. Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО. Ведь в этом нет никакого смысла, а все эти страшилки призваны лишь отвлечь население Европы от плачевного состояния экономики стран ЕС. Можно говорить на любом языке кроме языка силы, угроз и шантажа», — сказал Патрушев, комментируя слова Рютте.