Российская армия вытеснила ВСУ на южные окраины Юнаковки под Сумами и проводит зачистку

По его словам, операции ведутся в сложных лесистых участках, где российские подразделения расширяют контролируемую территорию, устраивая буферные зоны для предотвращения проникновения вооружённых групп с украинской стороны. Важной задачей остаётся продвижение к населённому пункту Могрица с юга, чтобы укрепить рубеж и создать опорные пункты, которые не позволят противнику перейти государственную границу.
Марочко уточнил, что почти весь населённый пункт Юнаковка находится под контролем российских сил. Украинские формирования удерживают позиции преимущественно на южных окраинах, где расположены укрепления и фортификации, позволяющие им сдерживать натиск.
Ранее Марочко сообщил, что Армия России вклинилась приблизительно на 14 километров в оборону ВСУ у населённого пункта Юнаковка в Сумской области. По словам эксперта, именно на этом участке фронта российские бойцы демонстрируют наибольшую эффективность своих действий. Также, по его словам, ВС РФ ведут зачистку сёл Перше Травня и Троянда близ Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. При этом военкоры уже сообщают о заходе российских сил в город.