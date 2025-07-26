Российская армия вытеснила ВСУ на южные окраины Юнаковки под Сумами и проводит зачистку

Ранее Марочко сообщил, что Армия России вклинилась приблизительно на 14 километров в оборону ВСУ у населённого пункта Юнаковка в Сумской области. По словам эксперта, именно на этом участке фронта российские бойцы демонстрируют наибольшую эффективность своих действий. Также, по его словам, ВС РФ ведут зачистку сёл Перше Травня и Троянда близ Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. При этом военкоры уже сообщают о заходе российских сил в город.