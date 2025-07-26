«Кроме языка силы, угроз и шантажа»: Патрушев объяснил, чем функционерам НАТО может быть полезно знание русского языка

Знание русского языка может помочь натовским функционерам понять слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва не планирует нападение на страны альянса. Такое мнение высказал помощник президента РФ Николай Патрушев, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости для стран альянса поднять военные расходы, чтобы не учить русский язык.