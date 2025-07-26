«Кроме языка силы, угроз и шантажа»: Патрушев объяснил, чем функционерам НАТО может быть полезно знание русского языка

Знание русского языка может помочь натовским функционерам понять слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва не планирует нападение на страны альянса. Такое мнение высказал помощник президента РФ Николай Патрушев, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости для стран альянса поднять военные расходы, чтобы не учить русский язык.
«Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО», — сказал Патрушев РИА Новости.
Помощник президента обратил внимание на то, что западные руководители запугивают население своих стран якобы существующей угрозой со стороны России, чтобы отвлечь их от незавидного состояния экономики Евросоюза.
«Можно говорить на любом языке кроме языка силы, угроз и шантажа», — резюмировал Патрушев.
Ранее Рютте заявил, что странам альянса следует закладывать на военные цели до 5% ВВП, чтобы не «учить русский язык».
Накануне он повторил свой пассаж, заявив, что британцам придётся защищаться, чтобы не заговорить по-русски.