«Играют грязно»: Сийярто рассказал, как Еврокомиссия использует финансирование для давления на несогласные страны

«Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые “условности” к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся», — сказал Сийярто в интервью РИА новости, подчеркнув, что подобное давление оказывается на Венгрию, так как эта страна проводит основанную на национальных интересах консервативную политику.
Напомним, альянс законодателей Европейского союза призывал полностью приостановить финансирование Венгрии на фоне действий премьер-министра страны Виктора Орбана, обвинив политика в якобы систематическом наступлении на демократические ценности.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет платить за закупки оружия США для Украины.