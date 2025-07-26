«Играют грязно»: Сийярто рассказал, как Еврокомиссия использует финансирование для давления на несогласные страны

«Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые “условности” к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся», — сказал Сийярто в интервью РИА новости, подчеркнув, что подобное давление оказывается на Венгрию, так как эта страна проводит основанную на национальных интересах консервативную политику.