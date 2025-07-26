В сентябре 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обнародовал доклад разведки Пентагона. В нем указывалось, что в 2013 году доступ к зарину в Сирии имели не только власти Асада, но и террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»*. Однако, по словам Херша, этот документ не был представлен Белому дому из политических соображений.