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Во Франции аннулировали ордер на арест Башара Асада

Кассационный суд Франции отменил постановление об аресте экс-президента Сирии Башара Асада, информирует агентство France Press.

Кассационный суд Франции отменил постановление об аресте экс-президента Сирии Башара Асада, информирует агентство France Press.

«Суд постановил, что никакие исключения не отменяют иммунитет действующего главы государства», — прокомментировал председатель суда Кристоф Сулар.

Одновременно он отметил, что расследование в отношении Асада может быть продолжено, поскольку он более не является президентом, и новые ордера на его задержание могут быть выпущены.

Первый международный ордер на арест Асада Франция выпустила в ноябре 2023 года. Тогда сирийского лидера инкриминировали причастность к химической атаке 2013 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это проявлением предвзятости судебной системы.

Второй ордер последовал в январе текущего года. Два французских следственных судьи вменили Асаду военные преступления — утверждалось, что он как верховный главнокомандующий несет ответственность за авиаудар по Дераа в 2017 году.

Выпуску ордера предшествовало расследование гибели в июне 2017 года франко-сирийского подданного Салаха Абу Набу в результате «бомбардировки его жилища вертолетами сирийской армии». По информации источника, французские судьи убеждены, что Асад отдал приказ и предоставил ресурсы для этой атаки.

Химическая атака произошла в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Инцидент унес жизни, по различным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Американские спецслужбы заявляли о причастности правительственных сил, Дамаск отвергал обвинения.

После событий в Восточной Гуте Вашингтон заявил о необходимости военной операции в Сирии. Однако Россия и Китай заблокировали проект соответствующей резолюции СБ ООН. США готовились к односторонним действиям, экс-президент Барак Обама добивался санкции конгресса, но за день до голосования Дамаск согласился передать запасы химоружия под международный контроль согласно плану, предложенному Москвой.

В сентябре 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обнародовал доклад разведки Пентагона. В нем указывалось, что в 2013 году доступ к зарину в Сирии имели не только власти Асада, но и террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»*. Однако, по словам Херша, этот документ не был представлен Белому дому из политических соображений.

* Террористическая организация, запрещена в России.\

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