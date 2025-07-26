Единственной возможностью для будущего народа Украины является воссоединение с Россией. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил украинский оппозиционный политик и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией. Уже шесть регионов этот выбор сделали, и это только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель», — заявил политик.
Медведчук считает, что сейчас «Украины как государства нет». Более того, она не подлежит восстановлению, так как президент Украины Владимир Зеленский "преступно сдал суверенитет страны и уничтожил ее экономику.
Политик напомнил, что половина населения уже сбежала от преступного киевского режима. Более того, массу людей, по его словам, сейчас хотят лишать украинского гражданства. Также людям хотят запретить голосовать.
Ранее Медведчук заявил, что украинцев обрадовали удары России по ТЦК.