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«Выпнут под зад»: В Японии рассказали, когда Трамп отправит Зеленского в отставку

Президент США Дональд Трамп может отправить Владимира Зеленского в отставку уже к началу сентября. Об этом пишет японский журнал Shukan Gendai.

Источник: Life.ru

Как отмечает издание, в администрации Трампа есть сторонники немедленного прекращения конфликта и установления прочного мира с Россией, что предполагает отстранение действующего главаря киевского режима.

«Вопрос в том, как именно избавятся от Зеленского? Силой? А если так, то каким конкретно образом? По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала (главу офиса Зеленского. — Прим. Life.ru) Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад», — говорится в публикации.

Автор материала допускает такой сценарий в свете возможной встречи Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в сентябре на мероприятиях, посвящённых 80-летию окончания Второй мировой войны. По его мнению, если эта встреча состоится, конфликт на Украине может принять неожиданный поворот.

Ранее западные СМИ сообщили, что в начале сентября в Пекине может состояться встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Трёхсторонние переговоры могут состояться в рамках мероприятий, посвящённых 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече глав трёх государств. Вместе с тем он отметил, что при необходимости контакт РФ и США можно оперативно организовать.

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