«Выпнут под зад»: В Японии рассказали, когда Трамп отправит Зеленского в отставку

«Вопрос в том, как именно избавятся от Зеленского? Силой? А если так, то каким конкретно образом? По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала (главу офиса Зеленского. — Прим. Life.ru) Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад», — говорится в публикации.