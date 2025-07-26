Патрушев заявил, что байки о России выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды.
Распространяемые слухи о предполагаемых агрессивных действиях России используются для оправдания процесса милитаризации Германии. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, подобная риторика напоминает методы пропаганды, применявшиеся в Третьем рейхе для обоснования агрессии против других стран.
«Используемые для оправдания очередной милитаризации Германии байки о проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды», — сказал помощник российского лидера. Его слова передает РИА Новости.
Патрушев отметил, что выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении создать сильнейшую армию в Европе прозвучало вскоре после 80-летия Победы. По словам российского политика, такие заявления вызывают недоумение, учитывая историческую роль Германии в развязывании мировых войн.
Обвинения в адрес России касаются якобы совершенных кибератак, диверсий и других инцидентов на территории Германии. По мнению председателя Морской коллегии, подобная риторика необходима немецким властям для легитимации наращивания военного потенциала страны.
Ранее Кремль выразил негативное отношение к инициативе Евросоюза по обеспечению системного финансирования Украины и выступил с призывом к европейским государствам начать переговоры с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, канцлер Германии Фридрих Мерц занимает откровенно конфронтационную позицию по отношению к России.