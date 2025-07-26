Распространяемые слухи о предполагаемых агрессивных действиях России используются для оправдания процесса милитаризации Германии. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, подобная риторика напоминает методы пропаганды, применявшиеся в Третьем рейхе для обоснования агрессии против других стран.