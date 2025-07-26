Японские СМИ: Трамп может сместить Зеленского с поста к началу сентября

Президент США Дональд Трамп может инициировать отставку украинского лидера Владимира Зеленского к началу сентября. Такое предположение выдвинуло японское издание Shukan Gendai.
Как отмечается в публикации, «некоторые представители» команды американского президента выступают за смещение Зеленского с должности, завершение конфликта на Украине и установление прочного мира с Россией. Однако, по словам автора, конкретный механизм устранения главы государства остается неясным.
«По наименее радикальному сценарию, события развернутся следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала [руководителя Офиса президента] Андрея Ермака выдворят из Украины принудительно», — говорится в материале.
Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что США вскоре потребуют отставки Зеленского. При этом он выразил сомнение, что политик добровольно покинет свой пост.
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