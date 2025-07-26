Глава МИД Турции заявил о желании делегаций РФ и Украины найти компромисс

Киевская делегация, в свою очередь, предложила до конца августа провести переговоры Украины и России на высшем уровне. 25 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в этот период вряд ли сможет состояться.