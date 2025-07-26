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Глава МИД Турции заявил о желании делегаций РФ и Украины найти компромисс

Министр Фидан отметил, что из-за различия позиций делегациям Москвы и Киева предстоит большая работа.

Источник: Аргументы и факты

Делегации России и Украины, участвующие в переговорах по урегулированиюукраинского конфликта, стремятся найти компромисс, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Сейчас, когда они потихоньку разговаривают, я вижу желание найти компромисс. Если так будет продолжаться, верю, что появится промежуточное решение», — сказал глава МИД.

Он отметил, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны обсуждали условия, которые необходимо соблюсти, чтобы могла состояться встреча лидеров: президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Фидан добавил, что из-за различия позиций делегации должны будут проделать большую работу.

Напомним, третий раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в Стамбуле 23 июля. Участники встречи договорились об обмене военнопленными и гражданскими лицами. Россия также выдвинула ряд инициатив.

Киевская делегация, в свою очередь, предложила до конца августа провести переговоры Украины и России на высшем уровне. 25 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в этот период вряд ли сможет состояться.

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