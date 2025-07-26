Трамп заявил о пропаже 100 млн долларов помощи жертвам пожаров в Калифорнии

Дональд Трамп заявил о возможной растрате 100 миллионов долларов, выделенных для помощи жертвам масштабных пожаров в Калифорнии. В публикации на своей платформе Truth Social действующий президент США назвал ситуацию «полной катастрофой», намекая на возможное мошенничество со стороны демократов.