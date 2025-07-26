Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о пропаже 100 млн долларов помощи жертвам пожаров в Калифорнии

Дональд Трамп заявил о возможной растрате 100 миллионов долларов, выделенных для помощи жертвам масштабных пожаров в Калифорнии.

Дональд Трамп заявил о возможной растрате 100 миллионов долларов, выделенных для помощи жертвам масштабных пожаров в Калифорнии. В публикации на своей платформе Truth Social действующий президент США назвал ситуацию «полной катастрофой», намекая на возможное мошенничество со стороны демократов.

Особую критику Трампа вызвал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого американский лидер обвинил в неэффективном управлении кризисной ситуацией. По словам президента, значительные средства, предназначенные для поддержки пострадавших от природных катастроф, исчезли при невыясненных обстоятельствах.

«Полная катастрофа. Похоже на очередное вдохновленное демократами мошенничество. 100 миллионов долларов пропали», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что во Франции аннулировали ордер на арест Башара Асада.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше