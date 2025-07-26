Дандыкин: РФ обгоняет США в строительстве атомных подлодок 5-го поколения

В России уже идет разработка атомных подлодок (АПЛ) пятого поколения, в то время как в США только собираются закладывать АПЛ четвертого поколения. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ежегодно пополняет свой Военно-морской флот на две атомные подводные лодки. К 2030 году планируется построить шесть АПЛ.
«“Князь Пожарский” — это атомный ракетный крейсер стратегического назначения четвертого поколения. По шумности мы превзошли американцев, по погружению на глубину, эта АПЛ может погружаться на 480 метров, радиоэлектронной начинкой. Это крейсер четвертого поколения. Американцы его только собираются закладывать. У них “Огайо” третьего поколения, это на уровне наших “стратегов”, которые дослуживают свой век. “, — сказал Дандыкин.
Военный эксперт отметил, что Северный и Тихоокеанский флоты потенциально могут получить по соединению новых «стратегов», которые будут служить как минимум до 2050 года.
«У нас уже разрабатываются АПЛ пятого поколения, которые, возможно, будут сочетать в себе многоцелевые качества лодок, ракеты те и другие», — добавил Дандыкин.
Накануне президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске. Глава государства выслушал краткие доклады командования и дал разрешение на подъем флага под гимн России. Крейсер включили в состав Военно-морского флота.