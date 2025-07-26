Дандыкин: РФ обгоняет США в строительстве атомных подлодок 5-го поколения

«“Князь Пожарский” — это атомный ракетный крейсер стратегического назначения четвертого поколения. По шумности мы превзошли американцев, по погружению на глубину, эта АПЛ может погружаться на 480 метров, радиоэлектронной начинкой. Это крейсер четвертого поколения. Американцы его только собираются закладывать. У них “Огайо” третьего поколения, это на уровне наших “стратегов”, которые дослуживают свой век. “, — сказал Дандыкин.