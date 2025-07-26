«Нет положительного сценария»: депутат Рады заявил о безвыходном положении Зеленского

«На сегодняшний день у Зеленского нет положительного сценария, можно сказать, что он в безвыходной ситуации. Когда мы говорим, что безвыходных ситуаций не бывает, Зеленский как раз в такой ситуации находится. Поэтому любое решение, которое он будет сейчас принимать, уже не вытянет его из собственноручно выкопанной ямы», — заявил Дмитрук.