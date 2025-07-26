«Нет положительного сценария»: депутат Рады заявил о безвыходном положении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной политической ситуации из-за решений, касающихся Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, у главы государства нет удачного сценария для выхода из кризиса.
По словам парламентария, любые дальнейшие шаги Зеленского не исправят последствий его предыдущих решений, ограничивших независимость антикоррупционных органов. В Раде отсутствует консенсус по этому вопросу, и депутаты не готовы массово поддержать инициативу президента, несмотря на давление со стороны руководства правящей партии «Слуга народа».
Законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП планируется рассмотреть 31 июля, но многие депутаты скептически относятся к резкой смене курса Зеленского.
«На сегодняшний день у Зеленского нет положительного сценария, можно сказать, что он в безвыходной ситуации. Когда мы говорим, что безвыходных ситуаций не бывает, Зеленский как раз в такой ситуации находится. Поэтому любое решение, которое он будет сейчас принимать, уже не вытянет его из собственноручно выкопанной ямы», — заявил Дмитрук.
Ранее сообщалось, что на Украине произошел дефолт.