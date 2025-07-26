А ранее Виктор Медведчук заявил, что де-факто на Украине уже произошёл дефолт, который невозможно игнорировать. Он напомнил, что с момента прихода к власти Владимира Зеленского государственный и гарантированный государством долг Незалежной увеличился с 81,9 миллиарда до 181 миллиарда долларов.