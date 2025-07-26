Дандыкин: Западу придется уважать Россию после спуска АПЛ «Князь Пожарский»

«“Князь Пожарский” — это глобальная безопасность нашей страны. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что если кто-то попытается нас уничтожить, то ему тоже будет “крышка”. Уважение к нам должны испытывать», — сказал Дандыкин.