Дандыкин: Западу придется уважать Россию после спуска АПЛ «Князь Пожарский»

Атомная подлодка «Князь Пожарский» будет обеспечивать глобальную безопасность России, чтобы те, кто попытается на нас напасть, знали, что им грозит. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
«“Князь Пожарский” — это глобальная безопасность нашей страны. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что если кто-то попытается нас уничтожить, то ему тоже будет “крышка”. Уважение к нам должны испытывать», — сказал Дандыкин.
По его словам, необходимости использовать этот ракетоносец вблизи зоны СВО нет.
Дандыкин также добавил, что подобных «Князю Пожарскому» подлодок нет в мире.
Президент РФ Владимир Путин 23 июля принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске. Глава государства выслушал краткие доклады командования и дал разрешение на подъем флага под гимн России. Крейсер включили в состав Военно-морского флота.