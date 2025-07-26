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Дандыкин: Западу придется уважать Россию после спуска АПЛ «Князь Пожарский»

Необходимости использовать ракетоносец в зоне СВО нет, отметил военный эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Атомная подлодка «Князь Пожарский» будет обеспечивать глобальную безопасность России, чтобы те, кто попытается на нас напасть, знали, что им грозит. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

«“Князь Пожарский” — это глобальная безопасность нашей страны. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что если кто-то попытается нас уничтожить, то ему тоже будет “крышка”. Уважение к нам должны испытывать», — сказал Дандыкин.

По его словам, необходимости использовать этот ракетоносец вблизи зоны СВО нет.

Дандыкин также добавил, что подобных «Князю Пожарскому» подлодок нет в мире.

Президент РФ Владимир Путин 23 июля принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске. Глава государства выслушал краткие доклады командования и дал разрешение на подъем флага под гимн России. Крейсер включили в состав Военно-морского флота.