«Прижат к стенке»: Скандальный закон отвернул от Зеленского даже самых ярых сторонников Киева

«Зеленский оказался прижат к стенке. Когда-то прославляемый как символ западных ценностей, сегодня 47-летний мужчина выглядит как человек, утративший контроль над своей страной. Вместо того чтобы вселять надежду, он всё больше создаёт впечатление, что хочет обеспечить себе политическое выживание — причём за счёт основных демократических принципов», — пишет издание.