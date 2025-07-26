«Зеленский оказался прижат к стенке. Когда-то прославляемый как символ западных ценностей, сегодня 47-летний мужчина выглядит как человек, утративший контроль над своей страной. Вместо того чтобы вселять надежду, он всё больше создаёт впечатление, что хочет обеспечить себе политическое выживание — причём за счёт основных демократических принципов», — пишет издание.
Кроме того, в статье обращается внимание на то, что западные страны в течение длительного времени игнорировали внутренние проблемы Украины, включая слабую антикоррупционную политику. Как отмечается в публикации, эти вопросы сознательно обходились стороной «ради политической целесообразности».
Ранее в Японии заявили, что президент США Дональд Трамп может отправить Зеленского в отставку уже к началу сентября. Издание отмечает, что самым бескровным сценарием будет являться тот, в котором экс-комика и серого кардинала Андрея Ермака «выпнут коленкой под зад».