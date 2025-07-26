Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прижат к стенке»: Скандальный закон отвернул от Зеленского даже самых ярых сторонников Киева

Принятие закона, направленного против антикоррупционных организаций на Украине, нанесло удар по имиджу Владимира Зеленского, который до недавнего времени пользовался поддержкой на Западе. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung, отмечая, что «очарование Зеленского исчезло даже у самых стойких сторонников Украины».

Источник: Life.ru

«Зеленский оказался прижат к стенке. Когда-то прославляемый как символ западных ценностей, сегодня 47-летний мужчина выглядит как человек, утративший контроль над своей страной. Вместо того чтобы вселять надежду, он всё больше создаёт впечатление, что хочет обеспечить себе политическое выживание — причём за счёт основных демократических принципов», — пишет издание.

Кроме того, в статье обращается внимание на то, что западные страны в течение длительного времени игнорировали внутренние проблемы Украины, включая слабую антикоррупционную политику. Как отмечается в публикации, эти вопросы сознательно обходились стороной «ради политической целесообразности».

Ранее в Японии заявили, что президент США Дональд Трамп может отправить Зеленского в отставку уже к началу сентября. Издание отмечает, что самым бескровным сценарием будет являться тот, в котором экс-комика и серого кардинала Андрея Ермака «выпнут коленкой под зад».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше