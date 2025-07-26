Котков назвал возможный путь решения конфликта между Таиландом и Камбоджей

Конфликт между Таиландом и Камбоджей можно было решить дипломатическим путем еще во времена его начала. Об этом aif.ru заявил востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
«Этот спор пограничный длится давно, с 1935 года, когда тайцы заметили неточности на карте, допущенные при демаркации границы. Этот конфликт можно было бы решить дипломатическим путем, если бы обе стороны этого захотели», — сказал Котков.
При этом эксперт отметил, что полномасштабная война не выгодна ни одной из сторон.
Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи перерос в открытую вооруженную конфронтацию утром 24 июля. Камбоджа атаковала гражданские объекты Таиланда из РСЗО «Град», в ответ таиландские военные ударили по позициям камбоджийских сил.