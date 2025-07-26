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Российские военные вплотную подошли к важному городу в Харьковской области

Российская армия с начала текущей недели значительно улучшила свое положение в Радьковке Харьковской области.

Российская армия с начала текущей недели значительно улучшила свое положение в Радьковке Харьковской области. Также ВС РФ заняли Голубовку под Купянском, где сейчас ведут зачистку территорий, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Об успехах у Купянска: здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», — рассказал эксперт.

По его словам, после выравнивания линии фронта у Голубовки ВС РФ смогут войти в сам Купянск, постепенно продвигаясь в южном направлении.

Однако Марочко предупредил, что в городе и его окрестностях Киев сконцентрировал большое количество подразделений ВСУ.

Ранее Марочко сообщил об успехах армии России в Сумской области.