Российская армия с начала текущей недели значительно улучшила свое положение в Радьковке Харьковской области. Также ВС РФ заняли Голубовку под Купянском, где сейчас ведут зачистку территорий, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Об успехах у Купянска: здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», — рассказал эксперт.
По его словам, после выравнивания линии фронта у Голубовки ВС РФ смогут войти в сам Купянск, постепенно продвигаясь в южном направлении.
Однако Марочко предупредил, что в городе и его окрестностях Киев сконцентрировал большое количество подразделений ВСУ.
Ранее Марочко сообщил об успехах армии России в Сумской области.