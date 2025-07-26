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«Пропаганда Геббельса»: Патрушев прокомментировал заявления Мерца о России

Мифы о якобы враждебных действиях России, используемые для оправдания милитаризации Германии, выдержаны в духе геббельсовской пропаганды Третьего рейха, применяемой для агрессии против других стран, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Мифы о якобы враждебных действиях России, используемые для оправдания милитаризации Германии, выдержаны в духе геббельсовской пропаганды Третьего рейха, применяемой для агрессии против других стран, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Напомнив о майском заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении Германии создать «самую мощную конвенциональную армию в Европе», Патрушев напомнил, что именно Германия инициировала Первую и Вторую мировые войны, используя для агрессии и преступлений против человечества самые нелепые предлоги. По его словам, легенды о кибератаках России, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии, которыми оправдывают новую милитаризацию, выдержаны «в лучших традициях геббельсовской пропаганды».

Патрушев считает, что сам факт произнесения таких слов немецким канцлером спустя несколько дней после 80-летия Победы делает их отвратительными для любого нормального человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал, что Мерц является ярым апологетом конфронтации с Россией, и Москва учитывает это.

Запад неоднократно обвинял Россию во вмешательстве и кибератаках. Россия отвергала все обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и заявляла о готовности к диалогу по кибербезопасности.

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