«Пропаганда Геббельса»: Патрушев прокомментировал заявления Мерца о России

Напомнив о майском заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении Германии создать «самую мощную конвенциональную армию в Европе», Патрушев напомнил, что именно Германия инициировала Первую и Вторую мировые войны, используя для агрессии и преступлений против человечества самые нелепые предлоги. По его словам, легенды о кибератаках России, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии, которыми оправдывают новую милитаризацию, выдержаны «в лучших традициях геббельсовской пропаганды».