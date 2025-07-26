Зеленскому предрекли прекращение западной помощи из-за НАБУ

По его оценке, ряд европейских политиков может использовать внутриукраинскую напряженность для отказа от поддержки Киева, перенаправив средства на социальные программы или отмену налоговых повышений. «Это повысит их электоральную поддержку в преддверии выборов», — резюмировал аналитик.