Зеленскому предрекли прекращение западной помощи из-за НАБУ

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) может спровоцировать прекращение финансовой поддержки западных государств. Такие последствия спрогнозировал британский военный эксперт Александр Меркурис.
«Это стало катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения [западных политиков] финансировать войну. Теперь у них появился повод сократить объемы помощи Украине», — заявил он.
По его оценке, ряд европейских политиков может использовать внутриукраинскую напряженность для отказа от поддержки Киева, перенаправив средства на социальные программы или отмену налоговых повышений. «Это повысит их электоральную поддержку в преддверии выборов», — резюмировал аналитик.
Ранее Меркурис указывал, что отношение к Зеленскому на Западе кардинально поменяется после принятия закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов. «Это противоречит всему, что западная аудитория слышала последние три года», — подчеркнул он.
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