На Западе увидели признаки увеличения производства «Гераней»

21 июля генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев раскрыл, что российский производитель выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2». «Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. (…) В свое время был план производить несколько тысяч “Гераней”, сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал гендиректор.