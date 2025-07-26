По его словам, Запад способен поставить на место Зеленского любого — хоть попугая, хоть дрессированную обезьяну, — если это окажется выгодным. Однако, отметил Медведчук, сам Зеленский уже предложил себя в роли покорного исполнителя.
Политик добавил, что экс-комик в своё время дал понять президенту США Дональду Трампу, что готов подписать любой документ, лишь бы избежать осложнений. А после конфликта в Овальном кабинете Зеленский стал «шёлковым и податливым».
«В отношениях с ЕС и Великобританией хорошо видны коррупционные схемы на сотни миллиардов долларов. Зачем им сегодня менять Зеленского, который, лишившись кормушки, начнёт всех сдавать, как он это по своему обыкновению делает?» — отметил Медведчук в интервью ТАСС.
А ранее Министерство внутренних дел Франции заявило, что антикоррупционный закон против НАБУ и САП противоречит курсу Украины на вступление в Евросоюз. Министр-делегат по делам Европы отметил, что закон может затормозить евроинтеграцию Незалежной и посоветовал украинцам сделать «шаг назад».