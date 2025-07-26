«В отношениях с ЕС и Великобританией хорошо видны коррупционные схемы на сотни миллиардов долларов. Зачем им сегодня менять Зеленского, который, лишившись кормушки, начнёт всех сдавать, как он это по своему обыкновению делает?» — отметил Медведчук в интервью ТАСС.