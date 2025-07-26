«Если мы говорим об успехах у Купянска: прежде всего стоит отметить север населенного пункта. Здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, но также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», — отметил эксперт.
Марочко подчеркнул, что взятие Голубовки позволит выровнять линию фронта и создать условия для дальнейшего продвижения российских сил в направлении Купянска. Он также отметил, что в самом Купянске и его окрестностях Киев сосредоточил значительные силы ВСУ — численностью около трёх бригад.
За прошедшую неделю российская армия установила контроль над несколькими населёнными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. В частности, группировка войск «Север» освободила село Варачино, расположенное в Сумской области. Подразделения группировки «Юг» продвинулись и освободили Белую Гору в Донецкой Народной Республике. Группировка «Центр» также добилась успехов, заняв Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево, находящиеся на территории ДНР.