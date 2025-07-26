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ВСУ выбиты из Голубовки под Купянском, идёт зачистка

Российские войска с начала текущей недели улучшили свое положение в районе Радьковки и заняли населённый пункт Голубовка под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на Купянском направлении российские военные добились значительных успехов.

Источник: Life.ru

«Если мы говорим об успехах у Купянска: прежде всего стоит отметить север населенного пункта. Здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, но также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», — отметил эксперт.

Марочко подчеркнул, что взятие Голубовки позволит выровнять линию фронта и создать условия для дальнейшего продвижения российских сил в направлении Купянска. Он также отметил, что в самом Купянске и его окрестностях Киев сосредоточил значительные силы ВСУ — численностью около трёх бригад.

За прошедшую неделю российская армия установила контроль над несколькими населёнными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. В частности, группировка войск «Север» освободила село Варачино, расположенное в Сумской области. Подразделения группировки «Юг» продвинулись и освободили Белую Гору в Донецкой Народной Республике. Группировка «Центр» также добилась успехов, заняв Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево, находящиеся на территории ДНР.