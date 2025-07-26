ВСУ выбиты из Голубовки под Купянском, идёт зачистка

«Если мы говорим об успехах у Купянска: прежде всего стоит отметить север населенного пункта. Здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, но также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», — отметил эксперт.