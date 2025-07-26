Патрушев посоветовал лидерам НАТО учить русский язык

«Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО», — передает слова Патрушева РИА Новости. Он подчеркнул, что угрозы о «российской агрессии» придуманы для отвлечения европейцев от экономических проблем.