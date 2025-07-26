В НАТО должны лучше понимать Путина, заявил Патрушев.
Знание русского языка поможет представителям НАТО правильно понять слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не собирается нападать на страны альянса. Такое заявление сделал помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО», — передает слова Патрушева РИА Новости. Он подчеркнул, что угрозы о «российской агрессии» придуманы для отвлечения европейцев от экономических проблем.
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Патрушев подчеркнул, что Москва всегда открыта к равноправному диалогу. К диалогу без языка силы и шантажа, заключил помощник президента.